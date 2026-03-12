Arrestato il latitante del clan Gionta, era in fuga dall’estate

PUBBLICITÀ

Era in fuga dalla scorsa estate ma oggi è finito in manette anche Pasquale Romito, ritenuto un importante affiliato al clan Gionta di Torre Annunziata. Il latitante è stato catturato dai carabinieri.

Il blitz contro il clan Gionta

Nel luglio 2025 venne inferto un duro colpo al clan Gionta quando i carabinieri eseguirono un’indagine su 19 persone. In manette finì Gemma Donnarumma, moglie dello boss ergastolano Valentino Gionta. Insieme alla lady della mala di Torre Annunziata furono accusati Gaetano Amoruso, detto Nanetto, Raimondo Bonfini, Giancarlo De Angelis, Alfredo Della Grotta, Enrico Donnarumma, Salvatore Ferraro, Michele Guarro, Mariano La Rocca, Rosario Amedeo Mas, Salvatore Palumbo, Romito, Alfredo Savino, Carmine Mariano Savino, Massimo Savino, Fabiano Tammaro, Raffaele Uliano, Luigi De Martino.

Furono loro i destinatari della misure cautelari eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata al termine di una indagine coordinata dalla Dda di Napoli. Il gip emise, su richiesta della Procura partenopea, 17 arresti in carcere che riguardano anche i presunti esponenti del clan Gionta. Le accuse ipotizzate furono, a vario titolo, associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione.

Le rivelazioni del pentito del clan Gionta

Nel gennaio 2025, il pentito Salvatore Buonocore iniziò a parlare dell’organizzazione criminale: «Attualmente Amoruso Gaetano omissis è alla direzione del clan Gionta, occupandosi, omissis , della gestione delle estorsioni e della suddivisione dei proventi delle attività illecite per il mantenimento degli affiliati liberi e detenuti. Amoruso Gaetano omissis hanno sotto di loro un gruppetto di ragazzi composto da Amedeo Mas detto o castellone che si occupa delle estorsioni ed a sua volta dirige 2-3 ragazzi di cui non conosco le generalità omissis. Questi ragazzi vanno a riscuotere le estorsioni alla presenza di Mas Amedeo, che rappresenta il clan e che i commercianti conoscono. Mas, come ho già detto, è stato delegato da Amoruso Gaetano …omissis a gestire le estorsioni con la possibilità di avvalersi di alcuni ragazzi- ..omissis . Omissis si rifornisce di sostanza stupefacente anche da Savino Alfredo e Savino Carmine».

«Quando è uscita dal carcere Donnarumma Gemma, sto parlando di poco tempo fa, Mas Amedeo Rosario è venuto a casa di Savino Alfredo, dove ero presente anche io, ed ha detto chiaramente che si stava occupando delle estorsioni per conto della “nonna “, intendendo Donnarumma Gemma. Anche i proventi delle estorsioni che Mas ha iniziato a fare per conto della nonna, sono entrati tutti nella cassa del clan e poi distribuiti tra i vari affiliati. In passato, nel 2015, prima che arrestassero me ed altri, si erano creati un po’ di problemi tra gli elementi più importanti del clan che gestivano autonomamente delle estorsioni e anche di altre attività illecite per far fronte ai bisogni economici dei propri parenti detenuti omissis», ha dichiarato Buonocore.