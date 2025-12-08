Arrestato mentre intasca una mazzetta da 3mila euro, nei guai il noto medico Roberto Palumbo

PUBBLICITÀ

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, responsabile del reparto Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio, arrestato e portato in carcere nei giorni scorsi mentre intascava una mazzetta da tremila euro dall’imprenditore Maurizio Terra.

Per quest’ultimo confermati i domiciliari. Nell’indagine si procede per corruzione.

Ed è proprio la gestione dei pazienti dializzati al centro dell’inchiesta della Procura di Roma che vede indagate complessivamente 12 persone. I pm di piazzale Clodio indagano da circa un anno su un giro di mazzette legate alla gestione dei pazienti in dialisi dimessi e che venivano “dirottati” in strutture private.

I due sono stati fermati in strada dopo essersi incontrati nei pressi della Regione Lazio. In base a quanto si apprende l’imprenditore a bordo dell’autovettura in uso al primario ha consegnato a Palumbo la mazzetta in banconote da 100 e 50 euro poi intercettata dagli agenti della Mobile – Sezione Anticorruzione. Nel corso di perquisizioni sono stati sequestrati i telefoni cellulari, che verranno ora analizzati dagli inquirenti per verificare se già in passato tra i due ci sia stato uno scmabio di denaro.