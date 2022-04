Napoli, nella basilica della Pietrasanta la presentazione del libro “Ascolto musica come se niente fosse”

Oggi mercoledì 27 aprile, presso la basilica della Pietrasanta nel cuore del centro storico alle 18.30 sarà presentato il libro postumo di Carlo Longobardi “Ascolto musica come se niente fosse”, a cura di Melania Tramaglino. L’uscita del libro, edito da Kinetes edizioni, a un anno esatto dalla scomparsa del giornalista, storico tifoso del Napoli, morto prematuramente all’età di 56 anni, a causa di un raro tumore al timo. Sulla copertina l’immagine di via Toledo, uno spaccato dell’umanità che Carlo amava raccontare senza retorica ma con occhio obiettivo e ironico. Leggendari i suoi post tant’è che nel giro di pochi anni, Carlo Longobardi era diventato una vera e propria icona social discettando di tutto: dal calcio che seguiva anche in veste di giornalista alla politica e attualità con particolare attenzione al sociale essendo oltre che funzionario della Regione Campania anche sindacalista della cgil. All’evento promosso dalla moglie Melania Tramaglino con le figlie Francesca e Cristina parteciperanno tanti amici, tra cui l’oncologo Michelino De Laurentiis e il musicista Giovanni Block con cui Carlo aveva stretto un legame speciale. Alcuni brani del libro saranno interpretati dall’attore Massimo Andrei con sottofondo musicale di Larry Del Prete. La musica sarà il file rouge della serata, una passione che Carlo ha condiviso con chi gli era accanto, in primis con Francesca, 22 anni, la sua primogenita dotata di una voce straordinaria