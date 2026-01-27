PUBBLICITÀ

Il comando Provinciale di Napoli nell’ambito delle indicazioni impartite dalla Prefettura di Napoli ha intensificato i controlli nei locali e nelle attività commerciali del territorio partenopeo.

Prima tappa l’area est della città.

PUBBLICITÀ

Asilo nido abusivo scoperto a Napoli, maestre e operatrici impiegate a nero

Durante le operazioni è emersa una grave criticità che coinvolge i più piccoli. I carabinieri hanno controllato un asilo nido a via Guidone. All’interno 14 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. I militari hanno denunciato per esercizio abusivo della professione la titolare dell’attività e la sua socia operatrice. Impiegate a nero anche altre 2 operatrici.

I carabinieri della compagnia Poggioreale hanno constatato che l’attività di asilo nido fosse gestita in assenza di alcuna autorizzazione né titolo abilitativo alla professione. L’asilo nido abusivo è stato sequestrato e chiuso. Per l’imprenditrice anche una sanzione di 16mila euro.

Sono stati controllati anche i centri scommesse di via delle Repubbliche Marinare, di via Nuova Poggioreale e di viale Regina Margherita. I militari hanno elevato sanzioni pari a 44mila euro. Trovato un lavoratore in nero e constatata anche l’assenza delle targhette con all’interno consigli e regolamenti previsti dalla Legge.

Per tutti e 3 gli esercizi commerciali è stata fatta richiesta di sospensione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.