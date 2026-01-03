PUBBLICITÀ
Assalto al bancomat con la tecnica della marmotta, banditi in fuga col bottino

Gianluca Spina
Nuovo assalto agli sportelli bancomat in provincia di Avellino, dopo quello consumato giovedì scorso a Sant’Angelo dei Lombardi. Nel mirino della banda della “marmotta”, è finito uno sportello bancario di Calitri.

Con il sistema della carica esplosiva introdotta nell’erogatore, i ladri sono riusciti a portare via il denaro contante. Il raid è avvenuto poco dopo le quattro di stamattina in piazza Salvatore Scoca, nei pressi del locale ufficio postale. Il bottino è da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’esplosione ha danneggiato la struttura. Nel giugno dell’anno scorso, in un analogo raid, l’assalto ad un altro bancomat del comune altirpino fruttò un bottino di 30 mila euro.

