Assalto al portavalori sulla statale 613, due arresti: le accuse sono pesanti

PUBBLICITÀ

Sono Giuseppe Iannelli, 38 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, entrambi originari della provincia di Foggia, i due uomini finiti in carcere a Lecce dalla serata di ieri. I due sono ritenuti componenti della banda che ha messo a segno il violento assalto a un portavalori sulla statale 613, nel territorio del Brindisino.

Secondo quanto emerso dalle indagini, entrambi non risultano avere precedenti specifici. Al termine degli accertamenti e dei riscontri investigativi, i carabinieri hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto, contestando ai due, in concorso, una lunga serie di reati: tentato omicidio, rapina pluriaggravata, porto e detenzione di armi da guerra, armi comuni e materiale esplodente, oltre a resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

PUBBLICITÀ

Nelle prossime ore Iannelli e Russo compariranno davanti al gip per l’udienza di convalida della misura restrittiva.

Dalle immagini e dalla ricostruzione degli inquirenti emerge la violenza dell’azione criminale. La banda, composta da almeno sei persone, ha bloccato la superstrada all’altezza di Tuturano, utilizzando un furgone fatto esplodere per sbarrare la carreggiata. I rapinatori, armati di kalashnikov, hanno poi assaltato il blindato.

Durante la fuga, il commando avrebbe anche rapinato una studentessa, sottraendole l’auto per garantirsi la via di scampo. Nel corso dell’inseguimento, i malviventi hanno sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro una gazzella dei carabinieri, senza fortunatamente causare feriti.

Le indagini proseguono per identificare gli altri componenti della banda e ricostruire nel dettaglio ruoli e responsabilità nell’assalto armato.