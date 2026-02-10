PUBBLICITÀ
HomeCronacaAssalto al portavalori sulla statale 613, due arresti: le accuse sono pesanti
CronacaCronaca locale

Assalto al portavalori sulla statale 613, due arresti: le accuse sono pesanti

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Sono Giuseppe Iannelli, 38 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, entrambi originari della provincia di Foggia, i due uomini finiti in carcere a Lecce dalla serata di ieri. I due sono ritenuti componenti della banda che ha messo a segno il violento assalto a un portavalori sulla statale 613, nel territorio del Brindisino.

Secondo quanto emerso dalle indagini, entrambi non risultano avere precedenti specifici. Al termine degli accertamenti e dei riscontri investigativi, i carabinieri hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto, contestando ai due, in concorso, una lunga serie di reati: tentato omicidio, rapina pluriaggravata, porto e detenzione di armi da guerra, armi comuni e materiale esplodente, oltre a resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

PUBBLICITÀ

Nelle prossime ore Iannelli e Russo compariranno davanti al gip per l’udienza di convalida della misura restrittiva.

Dalle immagini e dalla ricostruzione degli inquirenti emerge la violenza dell’azione criminale. La banda, composta da almeno sei persone, ha bloccato la superstrada all’altezza di Tuturano, utilizzando un furgone fatto esplodere per sbarrare la carreggiata. I rapinatori, armati di kalashnikov, hanno poi assaltato il blindato.

Durante la fuga, il commando avrebbe anche rapinato una studentessa, sottraendole l’auto per garantirsi la via di scampo. Nel corso dell’inseguimento, i malviventi hanno sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro una gazzella dei carabinieri, senza fortunatamente causare feriti.

Le indagini proseguono per identificare gli altri componenti della banda e ricostruire nel dettaglio ruoli e responsabilità nell’assalto armato.

 

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati