Assalto all’ufficio postale di via Primo Maggio a Giugliano, in azione la banda del buco

PUBBLICITÀ

Rapina poco fa all’ufficio postale di via Primo Maggio a Giugliano, in azione la banda del buco. I malviventi, come spesso accade, sono entrati dalle fogne attraverso un foro realizzato nei giorni scorsi. Ancora da definire le modalità di azione e l’entità dell’eventuale bottino. Al momento l’ufficio è stato chiuso per consentire i rilievi della polizia.

La banda del buco è entrata in azione l’ultima volta lo scorso gennaio al Corso Campano, i banditi portarono via circa 100mila euro dalla filiale della Banca Popolare di Novara

PUBBLICITÀ