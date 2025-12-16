Aumentano i morti sulle strade nel Napoletano: l’Appia e l’Asse mediano le più pericolose

PUBBLICITÀ

In Campania sono aumentati gli incidenti stradali, i feriti e soprattutto le vittime: sulle strade c’è stato un aumento della mortalità del +18,6% rispetto all’anno precedente, in netta controtendenza rispetto al dato nazionale che fa registrare un calo dello 0,3%.

La fotografia scattata dall’Istat e relativa al 2024 conferma come la regione sia ben lontana dagli obiettivi europei sulla sicurezza stradale, che prevedono il dimezzamento di morti e feriti entro il 2030.

Complessivamente, dice l’Istat, nel 2024 si sono verificati 10.874 incidenti, con 261 morti e 15.386 feriti.

E se si guarda al lungo periodo, le cose non vanno meglio, anzi: negli ultimi 15 anni l’Italia ha fatto registrare un calo delle vittime del 26.3% mentre la Campania un aumento del 2,8%. Sono soprattutto gli ultimi 5 anni a pesare: dal 2019 al 2024, infatti, i morti sono aumentati del 17% a fronte di un dato nazionale che vede un calo del 4,5%. Numeri che pesano anche sulla spesa sociale: il costo dell’incidentalità in Campania è di 1,3 miliardi di euro, 233 euro a persona, ed incide per il 7,2% sul totale nazionale.

Ma quali sono le strade più pericolose: “l’incidentalità rimane alta”, sostiene l’Istat, sulla statale Appia, sull’Asse mediano, sulla Tirrenica inferiore, sulla statale sorrentina, sui tratti autostradali a nord di Napoli e fino al litorale casertano, sulla tangenziale di Napoli. L’indice di mortalità sale nelle province di Caserta, Napoli e Salerno, resta stabile in quella di Avellino e diminuisce in quella di Benevento.

Ben il 75,1% del totale degli incidenti – 8.166 su quasi 11mila – si è verificato sulle strade urbane, con 127 vittime, quasi il 50% del totale (48,7%). Quanto al tasso di mortalità, è più alto nella classe d’età 15-29 anni (8,4 per 100mila abitanti) e per le classi 30-44 e dai 65 in su (4,8 ogni 100mila abitanti). Ma quali sono le principali cause alla base degli incidenti stradali? Secondo l’Istat ai primi tre posti ci sono la distrazione alla guida, una manovra irregolare e la velocità troppo elevata: “i tre gruppi costituiscono complessivamente il 35,4% dei casi”