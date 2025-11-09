Auto danneggiata a speaker di Radio Marte, arriva il chiarimento di Gigio Rosa

PUBBLICITÀ

All’interno del parcheggio di un centro commerciale in provincia di Caserta è stata danneggiata l’auto di Gigio Rosa, noto speaker di Radio Marte. Secondo quando riferito, alcuni ignoti avrebbero sfondato il finestrino posteriore per introdursi nell’auto alla ricerca di oggetti di valore.

Ma, dopo le rassicurazioni giunte dalla direzione del centro commerciale “Apollo”, lo speaker ci ha tenuto a rettificare e a rivedere la sua denuncia su quanto accaduto.

Il chiarimento dello speaker Gigio Rosa: “Mie parole dette in un momento di rabbia”

Queste le sue parole: “Dopo le tempestive rassicurazioni ottenute dalla direzione del Centro Commerciale Apollo sulla sicurezza costantemente esercitata presso i parcheggi del centro 24h su 24h, ho provveduto a cancellare un mio post in cui, in un momento di rabbia e spavento, denunciavo la potenziale pericolosità degli stessi, ed in cui potevano ravvisarsi equivoci diffamatori nei confronti del centro stesso e/o di aziende collegate, in alcun modo da me voluti o pensati (in quanto convinto cliente).

Ringrazio dunque la direzione del Centro Commerciale Apollo e porgo le mie scuse qualora le mie parole fossero state malinterpretate. Anche oggi stesso, come sempre, farò la spesa e andrò in palestra esattamente lì”.

Cos’era successo

Questa la denuncia dello speaker Gigio Rosa negli istanti immediatamente successivi a quanto accaduto: «Segnalo a tutti la pericolosità del parcheggio del centro commerciale Apollo. È la terza volta che la nostra famiglia viene ‘toccata’ da questi ladruncoli, a caccia di oggetti nelle automobili, parti esterne, bici elettriche o parti asportabili di esse, ed altre cose lasciate incustodite».

«Vista l’affluenza aumentata con l’arrivo della palestra e la scarsa protezione offerta per borse ed oggetti personali all’ingresso del supermercato, non sarebbe il caso di provvedere con una seria videosorveglianza e guardie giurate di ronda, almeno negli orari di affollamento, fino alle 22,30? Aspettiamo rapine a mano armata al buio? O scippi a persone anziane? O peggio? In ogni caso, occhi aperti, perché attualmente quei parcheggi sono molto pericolosi e mal frequentati», ha concluso il conduttore.