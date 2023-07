Auto incendiata a Soccavo, nel mirino l’auto della suocera di Pasquale Muro

PUBBLICITÀ

Potrebbe essere una vendetta il raid incendiario avvenuto questa notte a Soccavo. In fiamme l’auto di Pasqualina Pisco, classe 1976, un nome che alle cronache dice ben poco se non fosse che la donna è la suocera di Pasquale Muro il 20enne arrestato nel novembre scorso perchè indicato come l’autore della morte di Antonio Artiano ucciso con un colpo di pistola alla testa al Rione Traiano. La segnalazione alla centrale operativa della questura è arrivata intorno alle 3 del mattino quando o carabinieri di Bagnoli sono intervenuti in Via Giustiniano, all’altezza del civico 132. Una Fiat 500L parcheggiata in strada è stata danneggiata da un incendio: il veicolo è intestato proprio alla donna, imparentata con il giovane implicata con il delitto del Rione Traiano.

Pasquale Muro arrestato per l’omicidio di Antonio Artiano

Dall’attività investigativa svolta dagli uomini della squadra mobile emerse che Artiano aveva una relazione sentimentale burrascosa con la sorella di Muro e che, a seguito dell’ennesima lite tra i due, i familiari della giovane donna si erano recati presso alcuni parenti di Artiano per chiarire la vicenda. Il confronto sarebbe poi degenerato con Muro che, armato di pistola, avrebbe esploso dei colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della vittima ferendolo alla testa. I familiari della ragazza, temendo ritorsioni, si erano subito allontanati dal Rione Traiano. La polizia li aveva poi raggiunti per ascoltare anche la loro versione dei fatti. Adesso il nuovo raid: sono in corso accertamenti per capire se l’incendio possa essere in qualche modo legato a quella vicenda.

