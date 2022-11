Paura in una scuola in Campania, sbaglia ingresso ed entra a scuola con l’auto

Curioso episodio in via Sandro Pertini, a Benevento. Questa mattina un automobilista alla guida di un’Opel Astra ha erroneamente imboccato le scalinate che portano all’ingresso dell’istituto comprensivo Giovanni Pascoli del capoluogo sannita, finendo letteralmente nella scuola con l’auto.

AUTOMOBILISTA ENTRA IN SCUOLA CON L’AUTO: GROSSO SPAVENTO TRA I PRESENTI

In tanti hanno notato l’insolita scena, fermandosi per capire cosa fosse accaduto. Immediato l’arrivo sul posto degli agenti di Polizia Municipale, i quali hanno dato il via agli accertamenti del caso. Fortunatamente, l’incidente si è verificato dopo il suono della prima campanella. In quel momento, infatti, nel piazzale antistante ogni giorno si ritrovano centinaia di bambini, ragazzi e docenti.

Stando a quanto è stato ricostruito finora, l’automobilista si sarebbe distratto mentre era al volante. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma solo un grande spavento per quanto accaduto.