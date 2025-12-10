PUBBLICITÀ
HomeSportAvvio horror del Napoli: Benfica in vantaggio
Sport

Avvio horror del Napoli: Benfica in vantaggio

Antonio Rapuano
Di Antonio Rapuano
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Inizio shock per il Napoli. Troppe indecisioni dietro, errori individuali soprattutto di Milinkovic-Savic.

La rete del Benfica

Subito due occasioni fallite dal Benfica che spreca tantissimo. Ivanovic prima e Aursnes poi.

PUBBLICITÀ

Il gol degli uomini di Mourinho è arrivato al minuto 20 sugli sviluppi di un cross. Richard Rios ha trovato la zampata giusta che ha colto impreparata tutta la difesa napoletana. Partita che sembra molto fisica con tanti scontri di gioco.

Pressing molto alto della squadra di Lisbona che vuole dimostrare anche in Champions League, nonostante nelle prime 5 abbia racimolato solamente 3 punti.

Il Napoli ci prova con un propositivo Noa Lang che si fa trovare pronto sia a calciare verso la porta sia a servire i compagni

Disattenzioni dietro

La difesa del Napoli non sembra mai entrata in campo. Milinkovic sbaglia con i piedi e in uscita, i centrali poco attenti. Vero però che gli attaccanti stanno provando a dare una svolta alla partita, Neres su tutti.

 

 

 

PUBBLICITÀ
Antonio Rapuano
Antonio Rapuano

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati