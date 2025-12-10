Avvio horror del Napoli: Benfica in vantaggio

PUBBLICITÀ

Inizio shock per il Napoli. Troppe indecisioni dietro, errori individuali soprattutto di Milinkovic-Savic.

La rete del Benfica

Subito due occasioni fallite dal Benfica che spreca tantissimo. Ivanovic prima e Aursnes poi.

PUBBLICITÀ

Il gol degli uomini di Mourinho è arrivato al minuto 20 sugli sviluppi di un cross. Richard Rios ha trovato la zampata giusta che ha colto impreparata tutta la difesa napoletana. Partita che sembra molto fisica con tanti scontri di gioco.

Pressing molto alto della squadra di Lisbona che vuole dimostrare anche in Champions League, nonostante nelle prime 5 abbia racimolato solamente 3 punti.

Il Napoli ci prova con un propositivo Noa Lang che si fa trovare pronto sia a calciare verso la porta sia a servire i compagni

Disattenzioni dietro

La difesa del Napoli non sembra mai entrata in campo. Milinkovic sbaglia con i piedi e in uscita, i centrali poco attenti. Vero però che gli attaccanti stanno provando a dare una svolta alla partita, Neres su tutti.