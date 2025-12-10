Le scelte di Conte per battere Mourinho

PUBBLICITÀ

Alle 21 andrà in scena una sfida fondamentale per il cammino di Champions del Napoli di Antonio Conte. Avversario ostico con una conoscenza in panchina.

Le formazioni ufficiali

Il Napoli affronterà a viso aperto anche il Benfica. Date le mancanze degli indisponibili, il sistema di gioco di Conte sarà quello che sta proponendo nelle ultime uscite. Particolare attenzione a David Neres che affronterà la sua ex squadra. Il ritorno allo stadio da Luz di Lisbona potrebbe galvanizzare il brasiliano. In regia ancora Elmas in emergenza. Spazio ancora per Noa Lang che sta prendendo continuità e sta iniziando a far intravedere qualcosa del suo talento. In porta sempre Milinkovic in attesa del ritorno di Meret, anche se la titolarità resta in bilico per entrambi.

Benfica con un ex Serie A Barrenechea davanti la difesa e Ivanovic a guidare la fase offensiva

Le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-3) Milinkovic-Savic; Beukema; Rrahmani; Buongiorno; Di Lorenzo; Elmas; McTominay; Olivera; Neres; Hojlund; Lang

Benfica (4-2-3-1) Trubin; Dedic; Araujo; Otamendi; Dahl; Barrenechea; Rios; Aursnes; Barreiro; Sudakov; Ivanovic

Un confronto già visto

In panchina a guidare il Benfica c’è un allenatore che abbiamo imparato a conoscere negli anni: Josè Mourinho. Il tecnico ex Inter e Roma si è già scontrato con Antonio Conte, ma mai in Champions League.

Siamo all’ottava sfida tra i due allenatori e lo storico dà ragione a Conte. Nello specifico 4 vittorie per il tecnico salentino, 2 invece per lo special one e solamente un pareggio.

Questo testa a testa è cominciato in Italia quando Antonio Conte era agli inizi e Mourinho stava traghettando l’Inter alla storica vittoria del Triplete.

Oggi c’è Benfica-Napoli, ma anche Mourinho-Conte.

La squadra portoghese si trova al 31esimo posto nel grande girone di Champions League con solamente 3 punti racimolati nelle prime 5 gare. Gli azzurri si trovano ben 9 posizioni sopra e contano 7 punti ottenuti.