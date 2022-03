Azzurro Donna Campani, un 8 marzo colorato di giallo e di azzurro per essere vicino alla forza delle donne ucraine

L’8 marzo è la Giornata internazionale dei diritti della donna: l’8 marzo, ogni anno, unite dagli stessi valori e dagli stessi obiettivi, migliaia di donne scendono in piazza per far sentire le proprie voci, quelle voci che a lungo non sono state ascoltate, sono rimaste invisibili. Questo 8 marzo le voci sono ancora più forti e si tingono di due nuovi colori: il giallo e l’azzurro.

Si è tenuto lo scorso 8 marzo la maratona online organizzata dall’onorevole Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna. Presente alla maratona tutta la delegazione di Azzurro Donna Campania guidata da Carla Ciccarelli, coordinatrice regionale. In questa maratona sulle donne e per le donne è intervenuta anche l’onorevole salernitana Rossella Sessa, recentemente entrata in parlamento. L’onorevole Sessa ha da subito sposato i valori di Azzurro Donna: «Per questo 8 marzo dal gusto amaro il mio pensiero è rivolto ad Anna Borsa, giovane donna del salernitano ammazzata dall’uomo che pensava l’amasse. Alle donne ucraine che lottano imbracciando le armi e fuggendo per portare i figli al riparo. Alle donne russe che scendono in piazza gridando di fermare la guerra. Alle donne afghane private dei loro diritti. Il male se non si elimina, si domina con la cultura, la ricerca della parità dei diritti umani e della libertà”. Anche la coordinatrice Carla Ciccarelli ha dichiarato che «in questa giornata internazionale della donna il pensiero va al coraggio, alla forza e resilienza delle donne ucraine. In questi giorni, da ogni parte del mondo si levano richieste di pace, il cui colore emblematico è l’azzurro, presente insieme al giallo, che rappresenta la forza nella bandiera ucraina. Oggi il giallo delle nostre mimose e l’azzurro di Azzurro Donna acquistano nuovi intensi significati e ci ricordano che se il conflitto è maschio, la pace è femmina». Sono intervenute alla maratona tutte le provinciali di Azzurro Donna Campania, rappresentate da Giuliana Franciosa (Avellino), Gianna della Corte (Caserta) Federica Selvaggio (Benevento), Alessandra Iannuccilli (Napoli) e Federica Buono- (Salerno).