Mistero sul lungomare di Bacoli, trovata una Bmw bruciata
CronacaCronaca locale

Mistero sul lungomare di Bacoli, trovata una Bmw bruciata

Redazione Internapoli
Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Foto di repertorio
Questa notte i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti a via Spiaggia.
Poco prima per cause in corso di accertamento una Bmw x3 aveva preso fuoco. Le fiamme – che hanno distrutto l’auto – sono state domate dai Vigili del Fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

