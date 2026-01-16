Mistero sul lungomare di Bacoli, trovata una Bmw bruciata

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti a via Spiaggia.

Poco prima per cause in corso di accertamento una Bmw x3 aveva preso fuoco. Le fiamme – che hanno distrutto l’auto – sono state domate dai Vigili del Fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Incendio nel sottoscala di un appartamento a Eboli, quattro bambini in ospedale

Intervento particolarmente complesso dei Vigili del Fuoco nella serata del 13 gennaio, poco dopo le 20, in via don Romolo Murri. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza di fiamme provenienti dal sottoscala di un edificio condominiale.



Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, supportate da un’autoscala e da un’autobotte. Una volta entrati nello stabile, i soccorritori hanno accertato che l’incendio aveva coinvolto un accumulo di materiali di vario genere, tra cui plastica e gomma. Particolarmente delicata la presenza di bombole di GPL, che sono state immediatamente rimosse e messe in sicurezza attraverso operazioni di raffreddamento.