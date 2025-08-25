Bacoli, lido vieta a una famiglia di passeggiare sulla battigia: il sindaco denuncia

PUBBLICITÀ

“Non vi daremo tregua. Abbiamo denunciato un lido balneare che, con tanto di bodyguard, ha impedito ad una famiglia di passeggiare sulla battigia. Motivo? Allucinante. ‘Qui non potete passare. È in corso un matrimonio. Gli sposi stanno facendo le foto e non vogliono essere disturbati’. Uno scandalo”. Questo il racconto di Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli.

Il primo cittadino, tramite i propri profili social, ha spiegato di aver denunciato un stabilimento balneare che avrebbe impedito il passaggio sulla battigia a una famiglia. “Come se la spiaggia ed il mare di Bacoli fossero di loro proprietà. Stiamo lavorando ai nuovi bandi per assegnare le concessioni demaniali. E per mettere fine a questi atteggiamenti da padroni. Per mettere fine alla piaga di aree di tutti affidate alle stesse persone da oltre 40 anni. Non se ne può più”.

“Liberateci dalla vostra protervia. Bacoli, ed ogni suo litorale, avrà almeno il 50% di spiaggia libera. Con bagni, passerelle verso il mare, docce, bagnini. Sarà una rivoluzione. E non ci fermeremo fino a quando non l’avremo realizzata. Insieme, stiamo voltando pagina. Un passo alla volta”, conclude.

La denuncia

