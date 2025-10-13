PUBBLICITÀ

Bacoli in lutto per la scomparsa di Carmela Hanuman, conosciuta come Carmen, all’età di 50 anni. La donna originaria di Bacoli è stata stroncata da una brutta malattia contro cui lottava da diverso tempo. Lascia suo marito e suo figlio di 22 anni, con cui aveva festeggiato pochi giorni fa dal letto di ospedale.

Bacoli piange Carmela morta di tumore, tre giorni fa l’appello social: “Aiutatemi a vivere”

La donna era attaccata a una bombola d’ossigeno, senza la quale non poteva vivere. Nonostante le difficoltà, aveva tenuto duro fino alla fine e non aveva risparmiato nessun momento da condividere con la famiglia, compreso il compleanno del figlio Manuel, appena cinque giorni fa. Una foto li ritrae insieme sul letto dell’ospedale. “Un compleanno imprevisto – aveva scritto il ragazzo – ma accanto a te è la festa più bella che potessi avere”.

Lo scorso 9 ottobre Carmen aveva anche pubblicato un appello sui social chiedendo aiuto per affrontare una nuova terapia costosa ma che riaccendeva in lei una speranza: “Ho 50 anni e voglio vivere”, aveva scritto la donna, raccontando poi la sua storia segnata da “chemio e cure sperimentali”.

“Ormai la mia malattia avanza, eccomi qui alla fine di un tunnel senza luce. Chiedo il vostro aiuto per accedere alla mia terapia, aiutatemi a vivere”. Purtroppo, Carmen non ce l’ha fatta. I funerali si terranno domani, martedì 14 ottobre, presso la parrocchia di Sant’Anna a Bacoli.