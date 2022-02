Mala di Bagnoli, su Tik Tok il video che esalta il boss Esposito ‘o scognat [Video]

Un vero e proprio tributo. O meglio, un’esaltazione delle gesta della camorra. Un video, ancora una volta postato su Tik Tok, che esalta il clan Esposito, gruppo egemone nell’area di Bagnoli, e il suo boss Massimiliano Esposito ‘o scognat. I frame stanno circolando in rete da un paio di giorni e, come avviene in questi casi, fioccano i commenti e i like dei sostenitori del boss e dei suoi figli, Christian e Massimiliano Esposito junior che, qualche tempo fa, prima di consegnarsi alla polizia, aveva postato una foto in cui faceva il gesto dell’ombrello all’indirizzo di Youssef Aboumuslim, il pentito che sta tirando in mezzo mezza mala flegrea. Il giovane Esposito, 18 anni compiuti meno di tre mesi fa, sapeva che ad attenderlo c’era un ordine di carcerazione del Tribunale dei Minori di Napoli. Il provvedimento riguarda un reato di cui è ritenuto responsabile commesso quando era ancora minorenne: in uno scooter intestato alla madre era stata rinvenuta una pistola. Nello scatto, pubblicato come storia su Instagram, lo si vede mentre mostra il dito medio alla telecamera. Accanto, una scritta: “A faccia toj”, ovvero “alla faccia tua”. A completare il messaggio, una emoticon di un uomo con turbante e barba lunga. Quel disegno, secondo gli inquirenti, ha un significato chiaro: indica Yousseff , ex braccio destro del boss e del figlio Christian.

Non è la prima volta che il gruppo di Bagnoli utilizza i social per esaltare le proprie gesta o per inviare messaggi ai nemici. Come quando, l’estate scorsa, le forze dell’ordine intervennero per una festa abusiva in strada per il 18esimo compleanno del rampollo, mentre la festa ufficiale si svolgeva a Pozzuoli. Festa immortalata con decine di video. Secondo gli inquirenti, quei frame sarebbero stati realizzati per lanciare un messaggio: il clan Esposito è vivo e vegeto. Negli scorsi mesi, proprio il rampollo degli Esposito era stato protagonista di un video trap dove viene ostentata la ricchezza e la droga in pieno stile malavitoso nonchè per lanciare offese all’ex colonnello di suo padre definito in più di un’occasione ‘un tumore’.