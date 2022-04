Risolti i problemi per bancomat e carte, sbloccati i pagamenti dei clienti

Problemi questa mattina sui pagamenti elettronici con le carte bancomat e dei circuiti internazionali (Visa, Mastercard etc..), causati da inconvenienti tecnici verificatisi sull’infrastruttura di Nexi, principale gestore dei pagamenti elettronici in Italia, e legati a un disservizio di Ibm, uno dei fornitori della paytech.

Secondo quanto riferiscono dall’azienda, i problemi sono stati temporanei, sono durati circa mezz’ora – tra le 11.45 e le 12.15 – e hanno interessato solo alcune aree, rallentando le transazioni. Le difficoltà nei pagamenti, come segnalato dai clienti anche sulle piattaforme social, hanno interessato sia la grande sia la piccola distribuzione. Il problema – si fa sapere – sarebbe ora stato risolto, il servizio ha ripreso a funzionare correttamente anche se non sono escluse alcune ‘code’ nelle transazioni da processare. Nexi sta approfondendo con Ibm le ragioni che hanno provocato i rallentamenti.

I PROBLEMI DI BANCOMAT

Stamattina segnalati di problemi di funzionamento dei sistemi di pagamento. “Il bancomat non funziona”, come riporta il Corriere della Sera sono diverse le segnalazioni di malfunzionamento arrivate oggi relative alle carte di Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane. I clienti di questi istituti di credito non riescono a effettuare pagamenti tramite i terminali Pos. Come è stato segnalato Downdetector, da Intesa Sanpaolo a Unicredit fino a Poste Italiane, i Pos per il pagamento tramite carta di credito risultavano bloccati.

LE SEGNALAZIONI SUL BLOCCO DEI BANCOMAT

“A diversi utenti non funziona il bancomat Unicredit ed Intesa Sanpaolo in questi minuti. Siamo stati letteralmente assaliti di richieste e segnalazioni in questi minuti, soprattutto da parte di titolari di negozi che non riescono a ricevere pagamenti utilizzando il POS riscontrando tanti problemi. Un problema non di poco conto, considerando quanto sia utilizzato questo strumento in Italia per effettuare transazioni. Insomma, nessuna bufala riguardante le banche, a differenza di quanto vi abbiamo riportato mesi fa in merito al green pass”, scriveva l’ Unione Nazionale Consumatori Umbria