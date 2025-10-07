Banda del Postamat scatenata in Campania, nuovo assalto nella notte

PUBBLICITÀ

L’ondata di assalti agli sportelli automatici delle Poste continua a colpire l’Irpinia. Intorno alle cinque del mattino un ordigno artigianale ha fatto esplodere il Postamat di via Piave, a Scampitella, svegliando l’intero quartiere con un boato improvviso. Si tratta di un colpo quasi fotocopia rispetto a quelli avvenuti nelle settimane scorse in altri comuni della zona.

Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri e le guardie giurate, mentre gli artificieri inviati da Napoli hanno messo in sicurezza l’area. Ancora sconosciuto l’importo del bottino. Per intercettare i malviventi sono stati istituiti controlli stradali in tutta l’area di confine tra Irpinia e Puglia, ma finora senza risultati. Molti residenti hanno scoperto l’accaduto soltanto al risveglio.

L’episodio arriva a pochi giorni di distanza dall’attacco a Trevico e conferma l’allarme sul territorio. Per prevenire nuovi blitz, Poste Italiane ha deciso di spegnere gli sportelli automatici dalle 19 alle 8.30 in otto uffici della provincia di Avellino – tra cui Andretta, Zungoli e Mirabella Eclano – e in diversi comuni del Beneventano.

L’azienda ha chiarito che si tratta di una misura temporanea, affiancata dal rafforzamento dei sistemi di protezione: telecamere di ultima generazione, casseforti certificate e nuove tecnologie anti-intrusione. I servizi allo sportello, garantisce Poste Italiane, resteranno disponibili negli orari consueti di apertura degli uffici.