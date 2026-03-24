Il Questore della provincia di Caserta ha disposto la sospensione per 20 giorni della licenza di un bar sito in Mondragone alla via Domitiana, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Bar a Mondragone teatro della zuffa, scatta la sospensione
Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art.100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza è stato notificato al titolare dell’esercizio commerciale nella giornata odierna dai Carabinieri del Reparto Territoriale NORM di Mondragone, che hanno segnalato il citato esercizio pubblico quale teatro di un grave evento delittuoso avvenuto lo scorso mese di gennaio nonché ritrovo di persone pregiudicate e dedite all’uso smodato di sostanze alcoliche, elementi idonei a configurare una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il provvedimento che ha disposto l’immediata chiusura del bar è stato adottato a seguito di proposta del citato Reparto Territoriale dei Carabinieri, corroborata da dettagliati elementi fattuali, frutto di un’intensa attività di controllo del territorio.
Nei giorni scorsi analogo provvedimento è stato emesso su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Trentola Ducenta, provvedimento che ha portato alla chiusura di una pizzeria del posto per la durata di 20 giorni.
Inoltre, su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Villa Literno è stata disposta dal Questore per motivi di ordine e sicurezza pubblica la chiusura di un bar sito nel comune di Villa Literno per 15 giorni.