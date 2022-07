Barbara D’Urso ritorna in tv, l’annuncio ufficiale: “Condurrà di nuovo Pomeriggio 5”

Non poche persone sembrano aver ipotizzato un addio a Mediaset di Barbara D’Urso dopo la chiusura di programma come Domenica Live o Live – Non è la D’Urso. Ma non sarà così: la conduttrice tornerà su Canale 5 nella stagione 2022/2023. A confermarlo è il vicepresidente e AD di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti per la prossima stagione. Berlusconi ha voluto smentire le voci che parlavano di un possibile addio di Barbara D’Urso a Mediaset, specie dopo la cancellazione dai palinsesti delle sue trasmissioni. E, soprattutto, dopo il flop in termini di ascolti de ‘La Pupa e il Secchione show’.

“Barbara D’Urso sarà rinnovata”: l’annuncio di Piersilvio Berlusconi

“La signora D’Urso è assolutamente rinnovata per le prossime stagioni, il contratto è stato rinnovato, rifarà Pomeriggio Cinque. Al di là degli scherzi, abbiamo scherzato con Pio e Amedeo, ma è una signora professionista”. Queste le parole dell’AD durante la presentazione. Poi conclude: “Sicuramente avrà degli altri programmi. Non c’è un progetto specifico oggi, oltre a Pomeriggio Cinque. Sono sicuro che troverà modo di fare anche altro, messa così sembra male interpretabile. Diciamo che troveremo il programma giusto perché ha un’esperienza unica”.