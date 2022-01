Belen senza peli sulla lingua, la confessione della showgirl: “Penso di avere le corna”

Bicchiere di vino prima di partire, e via con le verità ‘scomode’. Belen Rodriguez, in attesa del suo volo per Montevideo, ha intrattenuto i fan rispondendo a qualche domanda di troppo. Tra queste, anche una sulle corna dove la replica non è tardata arrivare ed è stata pubblicata all’amica Patrizia Griffini. La showgirl, inoltre, non solo fa sapere di averle avute ma probabilmente di averle ancora ora.

Belen e la domanda sulle corna: “Penso di averle…”

Ad un certo punto, infatti, Belen ha chiesto «Le corna sono solo tue? Perché io penso di averle». La Griffini rimane un po’ interdetta: «Le hai avute, le avevi avute…». In molti però hanno pensato all’attuale rapporto con Antonino Spinalbese. Di recente, infatti, non è passata inosservata la crisi tra i due con tanto di «tira e molla». che si è intuito anche sui social dopo la nascita della piccola Luna Marì. Di lui, infatti, sono scomparse le tracce da mesi. Belen non perde il sorriso e la sua voglia di scherzare e ribatte sicura: «Le riavrò sicuramente… dalle corna non si salva nessuno».

Di recente proprio Antonino Spinalbese ha scritto sui social: “Non c’è presa di coscienza senza sofferenza. In tutto il mondo la gente arriva ai limiti dell’assurdo per evitare di confrontarsi con la propria anima. Non si raggiunge l’illuminazione immaginando figure di luce, ma portando alla coscienza l’oscurità interiore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia”.