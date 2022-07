Belen e Stefano di nuovo in crisi? Una storia Instagram svela la verità

Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme anche sui social. Il ritorno di fiamma della coppia era avvenuto lontano dai riflettori, per poi pian piano uscire allo scoperto con scatti rubati e baci pubblici. Nei giorni scorsi, alcuni avevano vociferato di una crisi nel loro rapporto. Ogni “voce” è stata però smentita dal ballerino napoletano che ha pubblicato una storia Instagram in cui si vede la modella argentina fissare l’obiettivo con le spalle al tramonto. Il conduttore ha zittito così tutti i rumors che agitavano il web dopo la “frecciatina” di Mika al “Tim Summer Hits”,con il cantante che aveva detto sul palco che lui, De Martino, e Andrea Delogu erano proprio “una bella coppia in senso romantico”.

Nel weekend la coppia di è ricongiunta ad Albarella per trascorrere alcune ore in famiglia, con il piccolo Santiago e Luna Marì, i genitori della showgirl e la sorella Cecilia con Ignazio Moser.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d’amore in barca a Capri: grande novità in arrivo? [ARTICOLO 04/05/2022]

Le prime volte che sono stati avvistati insieme qualche mese fa, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono giustificati dicendo che si vedevano spesso per via di loro figlio, Santiago. Ma durante il weekend in barca che hanno trascorso al largo di Capri, erano da soli. I paparazzi del settimanale Chi li hanno pescati durante una gita in mare tra selfie di coppia, brindisi e balli a piedi nudi. Immagini di una coppia felice e affiatata sulla quale è tornato a splendere il sole.

In passato c’è stata burrasca, ma ora è tornato il sereno su una delle coppie più chiacchierate della tv. Tra Belen e Stefano l’attrazione è palpabile mentre si godono un po’ di tempo solo per loro in barca. Santiago è a Milano con nonna Veronica, insieme anche a Luna Marì, e la showgirl e il conduttore si prendono un po’ di tempo solo per loro. Si rilassando al sole, si scattano foto a due, ballano e lui imbocca la sua (ex) moglie dando prova di grande complicità.

De Martino e la Rodriguez hanno trascorso momenti da favola navigando con i faraglioni a fare da sfondo al loro amore, poi si sono gustati un aperitivo in compagnia di amici. Il weekend è stato romantico e intenso, raccontato per immagini suggestive anche sui social. Entrambi sono spiriti liberi e ribelli, ma è solo l’uno nelle braccia dell’altra che riescono a trovare un porto sicuro.

Belen e Stefano, l’indiscrezione dell’amica: “Lui le chiederà di risposarlo”

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così diceva Antonello Venditti e pare proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano preso alla lettera i versi della canzone. Si sono lasciati due volte e per due volte sono tornati insieme. A confermare il nuovo ritorno di fiamma, dopo le foto che poco spazio lasciavano a fraintendimenti, è stata la showgirl stessa a Le Iene, programma che ora conduce al fianco di Teo Mammucari.

Stefano e Belen, l’amore è tornato

Belen ha ufficializzato la passione ritrovata rispondendo a una ragazza che su Twitter le ha scritto: «Belén io un po’ ti capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?». La risposta dell’Argentina è stata tempestiva e ironica: «Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta». E come dare torto alla Rodriguez.