Berlusconi è in condizioni gravissime, corsa dei figli in ospedale

PUBBLICITÀ

Silvio Berlusconi è al San Raffaele di Milano ma al quarto giorno di ricovero le sue condizioni sono gravissime. Tutti i figli sono corsi all’ospedale come riporta Corriere del Mezzogiorno.

Il figlio secondogenito di Silvio Berlusconi, Pier Silvio, è appena arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano. Pier Silvio è arrivato nella struttura a stretto giro dall’ingresso dello zio Paolo Berlusconi e delle sorelle Marina, Eleonora e Barbara, entrando dall’ingresso di via Olgettina.

PUBBLICITÀ

Anche Barbara Berlusconi è giunta a Milano dove il padre e leader di Forza Italia, Silvio, è ricoverato di nuovo da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia cronica di cui soffre da tempo. La terzogenita del Cavaliere è entrata in ospedale dal civico 60 di via Olgettina a bordo di un’auto dai vetri oscurati poco dopo Paolo, Marina ed Eleonora Berlusconi.

Il fratello Paolo, e le due figlie Marina ed Eleonora sono arrivati all’ospedale, dove l’ex premier è ricoverato da venerdì scorso per accertamenti già programmati legati alla leucemia mielomonicitica cronica di cui soffre da due anni. I familiari sono arrivati intorno alle 9:30, a distanza di pochi minuti, entrando nella struttura dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo delle proprie auto.