Muore durante il bagno a Mergellina, la vittima abitava a Marano

Tragedia ieri mattina al Largo Sermoneta, nell’area di Mergellina. Un uomo di 79 anni, residente a Marano, è stato ritrovato senza vita mentre era in acqua a fare il bagno. A notarlo, alcuni bagnanti che si sono accorti di come l’uomo galleggiasse senza fare altri movimenti.

Portato sulla spiaggia dai presenti per cercare di rianimarlo, i militari della brigata Bersaglieri dell’esercito dell’operazione Strade Sicure nel frattempo allertate e che già da si trovavano in zona un presidio, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Inutile il tentativo di applicare all’uomo un massaggio cardiaco.

