Berlusconi a Napoli, pranzo da Cicciotto a Marechiaro con Marta Fascina: “Sono un napoletano nato a Milano”

Seppur con qualche minuto di ritardo rispetto alle previsioni, Silvio Berlusconi è arrivato al ristorante Cicciotto a Marechiaro, che affaccia sul mare di Posillipo, per concedersi un momento di relax nel corso della prima giornata dei lavori dell’assemblea nazionale di Forza Italia. Il partito, difatti, ha scelto di trascorrere questo giorno a Napoli, alla Mostra d’Oltremare. L’accoglienza, come al solito, non ha deluso le aspettative dell’ex presidente del Consiglio: ad aspettarlo, infatti, c’era una ressa di fotografi e cineoperatori. Berlusconi ha disceso i gradini verso il locale dove aveva un tavolo riservato dai giorni scorsi tenendosi per mano con la sua compagna, Marta Fascina.

«Non vengo a Napoli da tanto tempo», ha detto il presidente di Forza Italia. «Ma sono un napoletano nato a Milano», aggiunge. Come a voler rimarcare il suo personale legame con la città e il territorio.

«Mi dicono che sono come il Vesuvio perché sono un vulcano di idee», è la battuta per simpatizzare con i giornalisti. A Berlusconi e compagna il locale ha riservato un tavolo enorme vista mare, come quello che si prepara per gli sposi ad una cerimonia di nozze, ma da condividere con altri commensali.