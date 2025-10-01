Beukema a Sky: “Abbiamo voglia di vincere, la prima al Maradona sarà emozionante”

PUBBLICITÀ

Il Napoli sta per scendere in campo per la seconda gara di Champions League. Nel pre gara ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Sam Beukema che sarà tra i protagonisti della gara.

Beukema carico e convinto piu che mai

“Sto bene e sono carico per una bella serata di Champions League al Maradona. Sapevo di non giocare con il Milan, ho rispettato le scelte del mister che mi aveva avvisato di ciò”. Cosi il centrale olandese che poi ammette: “Abbiamo pochi difensori centrali in Champions League, ma stiamo lavorando bene durante la settimana e ci prepariamo al meglio per una sfida bella contro un avversario forte”.

PUBBLICITÀ

L’ex difensore del Bologna conclude affermando: “Abbiamo tantissima voglia di vincere. Siamo pronti e carichi e per me sarà la prima in Champions League al Maradona. Sarà sicuramente emozionante”.

Beukema già titolare nella prima di Champions a Manchester contro la squadra di Pep Guardiola, è a caccia delle prime gioie in azzurro in competizioni europee. Per la batteria difensiva del Napoli c’è bisogno di lavoro di squadra in un momento in cui sono molte le assenze. Una vittoria con convinzione e solidità difensiva serve a tutto l’ambiente azzurro dopo le polemiche per i troppi gol subiti nelle ultime gare disputate.