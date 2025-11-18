PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionaleBimba di 2 anni va in ospedale con problemi respiratori, muore poche...
Cronaca nazionale

Bimba di 2 anni va in ospedale con problemi respiratori, muore poche ore dopo le dimissioni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Bimba di 2 anni va in ospedale con problemi respiratori, muore poche ore dopo le dimissioni
Bimba di 2 anni va in ospedale con problemi respiratori, muore poche ore dopo le dimissioni
PUBBLICITÀ

Ludovica aveva da alcuni giorni febbre, tosse e problemi respiratori, così venerdì sera i genitori hanno portato la bambina di due anni all’ospedale di Santa Maria del Prato di Feltre.

Dopo alcuni accertamenti la piccola è stata dimessa e la famiglia di Borgo Valbelluna (Belluno) rassicurata sulle sue condizioni. Poche ore dopo, mentre erano a casa, un peggioramento improvviso e infine l’irreparabile: la bambina è morta tra le braccia dei genitori che hanno assistito impotenti agli sforzi dei sanitari del 118.

PUBBLICITÀ

La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. L’Ulss 1 Dolomiti ha avviato un’indagine interna.

I sintomi

Secondo quanto ricostruito da il Mattino di Padova e il Gazzettino, la piccola da alcuni giorni presentava sintomi febbrili con raffreddore, tosse e respiro affannato. Venerdì sera i genitori, preoccupati per l’aggravarsi delle condizioni, l’hanno portata al Pronto soccorso pediatrico di Feltre dove è stata visitata ed è stata effettuata una serie di accertamenti.

Al termine degli esami, dato che la bambina non sembrava presentare criticità importanti e aveva parametri stabili, è stata dimessa sabato con una terapia da seguire. Sabato pomeriggio, però, le condizioni della piccola si sono improvvisamente aggravate: la bambina è andata in affanno accusando un malore violento. I soccorsi del 118 non sono riusciti a salvarla. La famiglia ha presentato un esposto chiedendo di accertare se la malattia fosse più grave di quanto valutato dai sanitari.

La Procura di Belluno ha affidato l’autopsia al medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro, sarà eseguita nei prossimi giorni.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati