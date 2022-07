Bimbo alla deriva sul materassino, disperso in mare poi arriva la notizia

Un bambino di undici anni era in acqua sul suo canotto gonfiabile e poco dopo i genitori non l’hanno visto più. Il piccolo era finito in mare aperto ed è stato salvato dagli operatori della Royal National Lifeboat Institution, come si vede in queste immagini. Il singolare episodio, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, è avvenuto sabato 23 luglio al largo di Dungeness, nel Kent in Inghilterra. Quando i genitori se ne sono accorti il piccolo era già troppo lontano per poterlo raggiungere a nuoto e hanno dato l’allarme alle autorità del 999 che è stato inoltrato al Royal National Lifeboat Institution.

L’equipaggio volontario del dipartimento di Dungeness è entrato in azione e si è precipitato fuori a cercare il giovane. Per lui solo un grande spavento. Il Royal National Lifeboat Institution, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è il più grande ente di beneficenza che salva vite in mare lungo le coste del Regno Unito, dell’Irlanda, delle Isole del Canale e dell’Isola di Man, nonché su alcune vie navigabili interne. È uno dei numerosi servizi di scialuppa di salvataggio che operano nella stessa area. Di seguito il link del filmato drammatico che mostra il momento in cui un giovane scolaro è stato salvato dall’RNLI dopo essere stato sospinto in mare per più di un miglio da forti venti durante l’ondata di caldo di questa settimana: https://www.itemfix.com/v?t=375jkt&jd=1