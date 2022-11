Bimbo di un anno e mezzo ammazzato, arrestata la mamma per infanticidio

Una giovane mamma di 24 anni, Luana Silva, è sospettata di aver ucciso il figlio, Isaac, di un anno e mezzo. L’infanticidio sarebbe avvenuto nella loro abitazione nelle prime ore del giorno, nel Bairro do Pinhal, a Santo André, Santiago do Cacém, Portogallo.

Secondo quanto riferisce Correio da Manhã, la donna era considerata una madre premurosa, ma aveva dei momenti di squilibrio. La scorsa settimana, secondo alcuni testimoni, aveva lasciato il piccolo con alcuni vicini ed era andata a un consulto privato. Tuttavia, al momento non si conosce la storia della famiglia e non sono state ancora avanzate ipotesi sulle possibili motivazioni che avrebbero indotto la donna a commettere il drammatico gesto.

Secondo quanto scoperto da Correio da Manhã, diversi testimoni affermano che la donna è stata completamente fuori di sè domenica pomeriggio. Era considerata una madre premurosa. Le autorità hanno trovato diversi coltelli all’interno della casa e si sospetta che il bambino sia stato accoltellato.

A dare l’allarme è stato il padre del bambino, che si trova in Francia, che ha contattato le autorità. Il padre di Isaac voleva la custodia del ragazzo, il che potrebbe essere uno dei motivi che hanno portato a questo episodio. Il contesto in cui è stato commesso il reato è attualmente sconosciuto. . Luana ha avuto un follow-up psichiatrico in passato e recentemente ha chiesto al centro sanitario di iniziare ad avere un follow-up psicologico, cosa che alla fine non è mai avvenuta.