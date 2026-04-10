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Black out a Napoli, stop alla corrente elettrica nel Vesuviano: diverse zone senza luce

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Black out a Napoli, stop alla corrente elettrica nel Vesuviano: diverse zone senza luce
Black out a Napoli, stop alla corrente elettrica nel Vesuviano: diverse zone senza luce
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Black out tra Napoli Est e il Vesuviano. Intorno alle 13 si sarebbe verificata un’interruzione di corrente partita, potenzialmente, da San Sebastiano al Vesuvio. Chiuse diverse attività commerciali della zona. Il blackout, secondo prime informazioni, coinvolto anche l’Ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli, dove sono scattati i gruppi elettrogeni ausiliari.

L’intervento si sarebbe verificato alla cabina primaria di San Sebastiano al Vesuvio dove si sta rialimentando gradualmente la rete.

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A Portici l’interruzione è durata intorno alla mezz’ora mentre a San Giorgio a Cremano ad una 20ina di minuti. Coinvolti anche comuni di Ercolano e Massa di Somma.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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