Black out a Napoli, stop alla corrente elettrica nel Vesuviano: diverse zone senza luce

Black out tra Napoli Est e il Vesuviano. Intorno alle 13 si sarebbe verificata un’interruzione di corrente partita, potenzialmente, da San Sebastiano al Vesuvio. Chiuse diverse attività commerciali della zona. Il blackout, secondo prime informazioni, coinvolto anche l’Ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli, dove sono scattati i gruppi elettrogeni ausiliari.
L’intervento si sarebbe verificato alla cabina primaria di San Sebastiano al Vesuvio dove si sta rialimentando gradualmente la rete.
A Portici l’interruzione è durata intorno alla mezz’ora mentre a San Giorgio a Cremano ad una 20ina di minuti. Coinvolti anche comuni di Ercolano e Massa di Somma.