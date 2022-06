Blitz della polizia nel Casertano, sequestrato complesso turistico di 4000 mq

Non si fermano i controlli posti in essere dalla Polizia Locale di San Marcellino diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Intensificati gli accertamenti in materia edilizia lotta al mattone selvaggio ed ambientale terra dei fuochi. A seguito di indagini condotte dal Comandante Piricelli unitamente ai suoi agenti, in una località nella zona del centro è stata accertata la presenza di un complesso turistico ricettivo realizzato in totale dispregio alle normative vigenti in materia edilizia DPR 380 del 2001 in una proprietà di circa 4000 mq. Dall’ispezione e dagli approfondimenti all’interno della proprietà sono risultati essere stati realizzati senza alcuna autorizzazione un campo di calcetto, un campo di padel, un capannone, una sala eventi ed un barbecue esterno. Essendo state accertate le violazioni, l’intera area con le attività è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria. Il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.