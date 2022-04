Blitz nei mercatini del Vomero, Sanità e Poggioreale: sequestrati cibi pericolosi e 100 giubbini falsi

La Polizia Locale di Napoli ha effettuato una vasta operazione nei quartieri Vomero, Sanità e Poggioreale. Oggetto di tale operazione, la repressione del commercio ambulante abusivo nelle aree mercatali, la gestione illecita dei rifiuti e le violazioni del Codice della Strada. Gli agenti hanno sequestrato della merce.

Le operazioni degli agenti per reprimere il commercio ambulante abusivo nelle aree mercatali: sequestrati 100 giubbini

In particolare, nel mercato rionale De Bustis, in Via Sergio Abate, gli agenti hanno sequestrato 100 giubbini, con marchio contraffatto riferibile a diverse note case di moda. Inoltre, sono stati effettuati controlli igienico sanitari nell’area mercatale della Sanità. Qui i vigili hanno riscontrato, in un esercizio di ristorazione in via Mario Pagano, carenze di igiene nella conservazione e nella produzione di cibi. Per questo motivo hanno posto sotto sequestro oltre 500kg di alimenti di origine animale e vegetale.

Le sanzioni emesse dalla polizia locale in zona Vomero, Sanità e Poggioreale

Ancora, in Via Stadera gli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato 2 attività commerciali. Il motivo sarebbe la mancata attuazione di una corretta differenziazione dei rifiuti. Hanno, quindi, emesso 2 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e altre 2 perchè esponevano la merce agli agenti atmosferici. Sanzionati, inoltre, 28 veicoli per sosta vietata – di cui 10 rimossi con carri gru – e 3 autovetture sequestrate per mancanza di copertura assicurativa. Infine, nei pressi del Santobono hanno sanzionato e deferito all’A.G. competente un soggetto sorpreso ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore.