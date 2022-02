Blitz alla Sanità, sorpreso con la droga e arrestato

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Piazzi dove hanno rinvenuto tre panetti di hashish del peso di circa 280 grammi, tre stecche della stessa sostanza per circa 12 grammi, due bilancini di precisione e due coltelli da cucina. Francesco Borraccione, 66enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.