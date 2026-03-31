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Blitz nel Napoletano, sequestrate droga e pistole nel covo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Blitz nel Napoletano, sequestrate droga e pistole nel covo
Blitz nel Napoletano, sequestrate droga e pistole nel covo
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Altro sequestro per i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. I militari del nucleo operativo e del nucleo radiomobile sono impiegati in un servizio coordinato tra le vie di Boscoreale. In via Passanti Flocco, zona residenziale della città, la gazzella si ferma davanti ad un palazzo.

La luce è accesa ed il portone spalancato. I militari entrano ma l’androne è vuoto. Dietro le scale c’è una busta di un noto brand di lusso. Al suo interno non ci sono né borse né scarpe, come da immaginario collettivo, ma una pistola revolver calibro 38, una pistola semiautomatica modello 85 e 188 munizioni di vario calibro. La perquisizione si estende anche all’esterno. Sotto un gazebo 2 chilogrammi di marijuana ancora imbustata e 65 grammi di cocaina. Il tutto è stato sequestrato.

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