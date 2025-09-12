Blitz nella piazza di spaccio nelle Palazzine nel Casertano, scattano gli arresti

PUBBLICITÀ

Stamattina i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari (1 in carcere e 2 arresti domiciliari e 1 all’obbligo di presentazione alla P.G.), emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta dalla Procura della Repubblica, nei confronti di 4 indagati, tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di cessione a terzi di ingenti quantitativi di droga di diversa natura.

Blitz nel rione Iacp a Santa Maria Capua Vetere

Il procedimento cautelare costituisce l’epilogo di un’articolata attività investigativa.

coordinata da quest’Ufficio e condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Santa

Maria Capua Vetere, da settembre 2023 a marzo 2024, che, attraverso attività tecniche, servizi di osservazione e perquisizioni, ha consentito di accertare l’esistenza di una piazza di spaccio nel rione I.A.C.P., ricostruendo centinaia di cessioni di sostanza stupefacente, approvvigionata dal napoletano, per un giro d’affari di circa 60mila euro.

Il linguaggio in codice dei pusher

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno inoltre permesso di ricostruire – sebbene nella

fase embrionale delle indagini preliminari – il modus operandi utilizzato dai destinatari del

provvedimento, i quali, nel corso delle loro interlocuzioni, ricorrevano ad un linguaggio

criptico e convenzionale, riferendosi alla droga con termini del tipo “caffè”, “magliette”, “bombole”, “partita”,” favore”, e di procedere, nel corso delle investigazioni, al sequestro centinaia di grammi di cocaina e crack.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli

indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che la misura

cautelare è stata adottata con un contraddittorio limitato alla fase cautelare delle

indagini preliminari e che il Giudice della fase processuale potrà anche valutare

l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.