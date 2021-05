Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce sensibilmente anche la curva dei contagi da Covid in Campania: oggi il virus fa registrare 477 positivi su 11.115 tamponi molecolari esaminati, 56 in meno di ieri con 2.102 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 4,29% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era al 4,03%. Di tutti questi nuovi contagiati, 302 sono asintomatici e 175 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 7.183 il numero di vittime con i 15 decessi registrati ieri, anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 761 ricoverati con sintomi, 21 in meno di ieri, e 69 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri. Per fortuna, invece, cresce il numero di pazienti guariti, da 341.763 a 343.021 con 1.258 negativizzati in 24 ore e il saldo tra numero di guariti e nuovi contagiati è positivo per il 24esimo giorno di fila.

Il bollettino di ieri

Sono 533 i nuovi positivi al covid ufficializzati attraverso il bollettino dell’unità di crisi. I 158 positivi sintomatici e 375 asintomatici sono stati individuati grazie a 13.217 tamponi molecolari effettuati nella giornata di mercoledì. Resta al 4% il tasso di positività.

Continua ad essere alto il numero dei decessi registrati quotidianamente. Secondo il bollettino diramato oggi, sono 21 i deceduti che portano il totale dall’inizio della pandemia a 7.168. Secondo quanto specificato nel report odierno, 16 sono i deceduti nelle ultime 48 ore, mentre sono 5 i pazienti che hanno perso la vita in precedenza ma registrati ieri.

Stabile il numero delle guarigioni: sono 1.248 quelle registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 341.763 dall’inizio della pandemia. Continua a diminuire la pressione sul sistema ospedaliero: 73 le persone ricoverate in terapia intensiva (ieri erano 81), mentre 782 sono i pazienti covid ricoverati nei reparti ordinari (ieri erano 833).