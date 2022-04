Bonus animali domestici da 550 euro, si può richiedere anche senza l’Isee

Nel 2022 è stato confermato il bonus per gli animali domestici che dovranno essere registrati all’anagrafe. Prevista una detrazione fiscale pari al 19% dell’importo per spese veterinarie, visite specialistiche, interventi chirurgici, esami di laboratorio e acquisto di farmaci. Per ottenere il bonus bisogna che i pagamenti siano tracciabili oppure si devono esibire le ricevute fiscali delle spese effettuate. Il bonus può essere chiesto dai cittadini italiani, senza limitazioni legate all’ISEE.

Dunque il bonus animali offre la possibilità di detrarre le spese veterinarie al momento della presentazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi. Oltre alle detrazioni previste su spese veterinarie e alimenti, il contributo vuole per promuovere iniziative a tutela di animali abbandonati e randagi. L’incentivo, che quest’anno passa da 500 a 550 euro, usufruibile della detrazione fiscale IRPEF.

Per far diventa la spesa sia detraibile, è fondamentale che i pagamenti avvengano attraverso metodi tracciabili accompagnati da una copia della ricevuta fiscale. Quindi i pagamenti in contanti, quindi, non sono detraibili.

COME CHIEDERE IL BONUS ANIMALI DOMESTICI

La domanda di richiesta per usufruire del bonus animali domestici 2022 può essere inoltrata una sola volta attraverso la sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti, dal portale è possibile scaricare modulo. Per richiedere tale bonus, è necessario essere residenti in Italia e dimostrare di essere i proprietari legali dell’animale. Dunque, non si applicano limitazioni ISEE e l’erogazione dell’aiuto economico è indipendente rispetto al reddito familiare. Nel caso dei cani è anche obbligatorio presentare il documento di iscrizione dell’animale all’anagrafe canina accompagnato dalla documentazione relativa al microchip.