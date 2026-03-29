Avrebbe offerto 50 euro ad un carabiniere per chiudere un occhio. Con questa motivazione il 50enne Gennaro Izzo è stato arrestato ieri sera a Torre del Greco. Si sottraggono ad un controllo e fuggono ai carabinieri. Succede in via De Gasperi, Torre del Greco.
Sono le 22, Gennaro Izzo e una donna di 35 anni sono in scooter. I militari della locale sezione radiomobile impongono loro l’alt ma l’uomo alla guida non intende rispettarlo. Non riescono ad allontanarsi e Izzo, durante il controllo, rifila ai carabinieri una banconota da 50 euro. Per chiudere un occhio ed evitare il fermo amministrativo dello scooter. La risposta è ovviamente negativa e il 50enne, pur di aprirsi un varco, prova ad aggredire i due militari.
Dopo una brevissima colluttazione, Izzo è finito in manette non solo per istigazione alla corruzione ma anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E ora, per evitare un fermo amministrativo, è finito in carcere.
«Brigadiè chiudete un occhio», tenta di corrompere carabinieri in provincia di Napoli
Avrebbe offerto 50 euro ad un carabiniere per chiudere un occhio. Con questa motivazione il 50enne Gennaro Izzo è stato arrestato ieri sera a Torre del Greco. Si sottraggono ad un controllo e fuggono ai carabinieri. Succede in via De Gasperi, Torre del Greco.