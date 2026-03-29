«Brigadiè chiudete un occhio», tenta di corrompere carabinieri in provincia di Napoli

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Avrebbe offerto 50 euro ad un carabiniere per chiudere un occhio. Con questa motivazione il 50enne Gennaro Izzo è stato arrestato ieri sera a Torre del Greco. Si sottraggono ad un controllo e fuggono ai carabinieri. Succede in via De Gasperi, Torre del Greco.

Sono le 22, Gennaro Izzo e una donna di 35 anni sono in scooter. I militari della locale sezione radiomobile impongono loro l’alt ma l’uomo alla guida non intende rispettarlo. Non riescono ad allontanarsi e Izzo, durante il controllo, rifila ai carabinieri una banconota da 50 euro. Per chiudere un occhio ed evitare il fermo amministrativo dello scooter. La risposta è ovviamente negativa e il 50enne, pur di aprirsi un varco, prova ad aggredire i due militari.

Dopo una brevissima colluttazione, Izzo è finito in manette non solo per istigazione alla corruzione ma anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E ora, per evitare un fermo amministrativo, è finito in carcere.