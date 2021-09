Il Covid uccide a Calvizzano, Bruno muore a 36 anni: le parole del sindaco

Terribile tragedia quella che ha sconvolto la comunità di Calvizzano. Bruno Puerio, giovane di 36 anni, ha perso la vita nella giornata di ieri. Il tragico annuncio ha fatto in pochi minuti il giro dei social, dove amici e parenti ricordano e piangono il ragazzo dopo l’apprensione della drammatica notizia. Bruno, si legge, era molto attento alla sua salute e praticava sport, come palestra e calcetto.

Si tratta di un giovane ben voluto da tutta la comunità, come testimoniano i tanti messaggi giunti su Facebook. «Appena appreso questa brutta notizia: Bruno è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Un ragazzo di 36 anni che era molto rispettoso, ogni volta che lo incrociavo non esitava nel salutarmi. Riposa in pace», ha scritto l’amico Antonio. Ed i messaggi che ne seguono lasciano comprendere il dolore di tutta la comunità.

«Quando mia cognata me l’ha detto siamo tutti rimasti male. Siamo scoppiati a piangere. Non doveva andar così.. vola più in alto che puoi», si legge in un altro commento.

Il dolore del sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi

«Calvizzano piange la scomparsa del giovanissimo Bruno Puerio, 36 anni, deceduto a causa del coronavirus. Una tragedia. Era ricoverato da diverse settimane, purtroppo, non ce l’ha fatta. Tutta la comunità Calvizzanese si stringe al fortissimo dolore della mamma, del papà, della famiglia, degli amici. È un giorno di lutto per la nostra comunità. Possa tu riposare in pace. Sale, purtroppo, a 25 il numero dei deceduti per Covid a Calvizzano. Siamo tristi e solidali con le famiglie di tutte le vittime che hanno perso la vita a causa di questa terribile malattia. Esorto ancora una volta la comunità a vaccinarsi, fatelo, è l’unica arma che abbiamo a disposizione per contrastare il covid. C’è bisogno di unità, responsabilità. Mi auguro e spero che non dovremo più dare notizie simili».