Perse una mano per un botto a Capodanno, Bruno muore in ospedale

Redazione Internapoli
Bruno Savoia
Ieri mattina Bruno Savoia è morto all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli dove era ricoverato nel reparto di rianimazione dal giorno di Capodanno. Il 43enne aveva perso la mano sinistra a causa dello scoppio di un petardo artigianale, viveva con la compagna a Vercelli. Durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro era sceso nel cortile del palazzo e lì, in compagnia di alcuni amici, aveva acceso un petardo che avrebbe realizzato artigianalmente.

Soccorso in un primo momento dagli amici, Bruno era stato caricato in auto e trasportato d’urgenza al pronto soccorso. La compagna ha denunciato di aver più volte chiamato i soccorsi: “Ho chiamato l’ambulanza per 18 volte, ma non arrivava mai”. Una volta giunto in ospedale, le condizioni del 43enne erano apparse subito gravissime.

Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, l’équipe medica non è riuscita a ricostruire l’arto. Nell’esplosione Bruno aveva inoltre riportato lesioni multiple all’addome e ustioni in diverse parti del corpo. Nelle prossime ore la Procura di Vercelli disporrebbe l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare quali siano state le cause del decesso.

