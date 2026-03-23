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Caivano, fuga e inseguimento nella notte: arrestato 27enne dopo colluttazione con la polizia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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arresto droga caivano
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Proseguono i servizi straordinari della Questura di Napoli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di domenica, la Polizia di Stato ha arrestato un 27enne napoletano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’alt ignorato e la fuga

L’intervento è scattato in via Atellana, a Caivano, dove gli agenti del Commissariato di Afragola, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato l’uomo a bordo di un’auto.

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Alla vista della pattuglia, il 27enne ha accelerato improvvisamente, ignorando l’alt intimato dai poliziotti e dando il via a un inseguimento.

Inseguimento tra le strade e lancio della droga

Durante la fuga, il conducente ha effettuato manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Nel tentativo di disfarsi della droga, ha anche lanciato dal finestrino sei involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 15 grammi, poi recuperati dagli agenti.

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