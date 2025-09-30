PUBBLICITÀ
HomeCronacaCaivano, maxi operazione interforze al Parco Verde dopo le minacce a Don...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Caivano, maxi operazione interforze al Parco Verde dopo le minacce a Don Patriciello

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Caivano, maxi operazione interforze al Parco Verde dopo le minacce a Don Patriciello
Caivano, maxi operazione interforze al Parco Verde dopo le minacce a Don Patriciello
PUBBLICITÀ

Negli ultimi giorni l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica si è concentrata sul Parco Verde di Caivano, teatro di gravi episodi di cronaca. Nel pomeriggio di sabato si sono verificate due sparatorie, mentre la domenica successiva, durante la messa dei bambini, a don Patriciello è stato recapitato un fazzoletto contenente un proiettile, gesto dal forte valore intimidatorio.

Da allora le forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza sul territorio. Già lunedì 29 settembre era stata avviata un’operazione di bonifica dell’area. Questa mattina, invece, dalle prime ore dell’alba è scattata una massiccia operazione interforze ad “alto impatto”, volta a ristabilire la sicurezza e il controllo nella zona.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati