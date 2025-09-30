Caivano, maxi operazione interforze al Parco Verde dopo le minacce a Don Patriciello

PUBBLICITÀ

Negli ultimi giorni l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica si è concentrata sul Parco Verde di Caivano, teatro di gravi episodi di cronaca. Nel pomeriggio di sabato si sono verificate due sparatorie, mentre la domenica successiva, durante la messa dei bambini, a don Patriciello è stato recapitato un fazzoletto contenente un proiettile, gesto dal forte valore intimidatorio.

Da allora le forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza sul territorio. Già lunedì 29 settembre era stata avviata un’operazione di bonifica dell’area. Questa mattina, invece, dalle prime ore dell’alba è scattata una massiccia operazione interforze ad “alto impatto”, volta a ristabilire la sicurezza e il controllo nella zona.

