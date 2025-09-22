PUBBLICITÀ
Calci e pugni agli agenti per evitare il controllo, fermato minorenne a Pomigliano

Di Nicola Avolio
Un sedicenne che aveva della droga nascosta nella borsa ha preso a calci tre agenti della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, per sfuggire ai controlli.

I tre vigili urbani hanno riportato contusioni guaribili in 7 giorni mentre per il 16enne è scattala la denuncia ed è stato affidato ai familiari.
L’aggressione è avvenuta nella zona della movida, dove gli agenti erano di pattuglia.

Hanno notato il giovane, che era con un altro ragazzo, armeggiare nella borsa e quando hanno cercato di identificarlo è scattata la violenta reazione. L’altro giovane è invece riuscito a fuggire.

I vigili sono poi riusciti ad immobilizzarlo: nel corso della successiva perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di una pallina di hashish, 202 euro in contanti ed un telefono cellulare.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

