Un sedicenne che aveva della droga nascosta nella borsa ha preso a calci tre agenti della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, per sfuggire ai controlli.

Calci e pugni agli agenti per evitare il controllo, fermato minorenne a Pomigliano

I tre vigili urbani hanno riportato contusioni guaribili in 7 giorni mentre per il 16enne è scattala la denuncia ed è stato affidato ai familiari.

L’aggressione è avvenuta nella zona della movida, dove gli agenti erano di pattuglia.

Hanno notato il giovane, che era con un altro ragazzo, armeggiare nella borsa e quando hanno cercato di identificarlo è scattata la violenta reazione. L’altro giovane è invece riuscito a fuggire.

I vigili sono poi riusciti ad immobilizzarlo: nel corso della successiva perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di una pallina di hashish, 202 euro in contanti ed un telefono cellulare.