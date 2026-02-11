Calciatore sorpreso a casa con l’amante: arriva la polizia

PUBBLICITÀ

Nicolas Moumi Ngamaleu, nazionale camerunense e attaccante della Dinamo Mosca, è finito al centro di una tempesta mediatica in Russia dopo essere stato accusato di infedeltà dalla compagna, la star russa Nikki Sey.

Secondo quanto riportato dai media locali, la vicenda sarebbe esplosa quando Nikki Sey, modella, cantante e influencer con oltre un milione di follower, avrebbe sorpreso il calciatore in compagnia di un’altra donna all’interno dell’abitazione che i due condividevano. A rendere il caso ancora più rumoroso è stata la pubblicazione sui social di alcuni video che mostrano l’arrivo della polizia sul posto.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle indiscrezioni circolate in Russia, l’influencer, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dalle amiche, avrebbe deciso di tornare a sorpresa nell’appartamento il giorno successivo al suo compleanno. Nei filmati diffusi online si vede Ngamaleu tentare di impedire l’ingresso alla compagna e a una sua amica. La situazione sarebbe degenerata al punto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo degli agenti, il calciatore avrebbe cercato di opporsi, ripetendo più volte di non essere toccato, prima di essere accompagnato fuori dalla stanza. Nel frattempo, Nikki Sey avrebbe iniziato a controllare l’appartamento fino a quando, da una delle stanze, sarebbe comparsa un’altra donna che ha tentato di coprirsi il volto accorgendosi di essere ripresa. Secondo alcune fonti, anche lei sarebbe una figura pubblica.

L’episodio sarebbe stato formalmente denunciato alle autorità. Dopo l’accaduto, Nikki Sey ha lasciato l’abitazione. I fatti risalirebbero alla fine del 2025.

Chi è Nicolas Moumi Ngamaleu

Classe 1994, Nicolas Moumi Ngamaleu è uno dei punti di riferimento della Nazionale del Camerun. Cresciuto calcisticamente in patria, si è poi trasferito in Europa, vestendo le maglie dell’Altach in Austria e dello Young Boys in Svizzera, prima di approdare nel 2022 alla Dinamo Mosca.

Convocato regolarmente tra i “Leoni Indomabili”, era atteso anche per la sfida contro la Repubblica Democratica del Congo, valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali CAF.

Resta ora da capire se la vicenda privata avrà ripercussioni anche sul piano sportivo. In campo si gioca con i piedi, ma fuori dal campo basta un video per cambiare la partita.