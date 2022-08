Calvizzano si tinge d’azzurro, installate le panchine letterarie dedicate ai calciatori del Napoli

Sono arrivate a Calvizzano le panchine letterarie dedicate ai calciatori più celebri del Calcio Napoli. L’annuncio è del sindaco Giacomo Pirozzi: “Guardate, sono bellissime. Ci sono tutti i calciatori che hanno fatto la storia della squadra del nostro cuore. C’è Vinicio, Juliano, Jeppson, Savoldi, Bruscolotti, Krol, Careca, Hamsik, Cavani e Mertens. Per ognuno di loro c’è una didascalia ben precisa che riassume quanto di buono fatto per il nostro club. Non solo c’è anche il soprannome attribuito dalla piazza partenopea. Sono davvero fantastiche e renderanno appetibile la Villetta dedicata a Don Peppino Cerullo. Una vera e propria meta turistica. Calvizzano non dimentica chi ha fatto sognare milioni di napoletani, in tutto il mondo. Calvizzano ricorderà sempre chi ci ha fatto vivere momenti calcistici unici. La Villa diventerà un luogo “sacro” per tutta la comunità calvizzanese e tutti i tifosi napoletani. Un vero e proprio tempio dello sport.

A breve vi indicheremo la data dell’inaugurazione a cui ci auguriamo che parteciperà anche la società del Napoli. E per celebrare il DIO del calcio stiamo realizzando qualcosa di unico. Realizzeremo una statua per Diego che sarà installata al centro della Villa. Perché proprio come nella vita lui si trova al centro del nostro cuore. Il fuoriclasse argentino che ha entusiasmato i tifosi di ogni squadra, in tutto il pianeta, avrà il giusto tributo. E non possiamo che omaggiare il nostro attuale presidente: dedicheremo una panchina anche ad Aurelio De Laurentiis. La merita per i risultati raggiunti e quelli che sicuramente raggiungerà. Vi aggiorneremo sui prossimi sviluppi. È tutto stupendo”.