Cambio ai vertici di FdI, Iannone: “Nessun terremoto, nominati reggenti elettorali”

PUBBLICITÀ

“E’ prassi del nostro Partito nominare dei Reggenti Elettorali quando i Presidenti Provinciali sono coinvolti direttamente in una competizione elettorale. Lo facciamo in tutta Italia e, pertanto, a Napoli città è stato affidato l’incarico al Senatore Sergio Rastrelli, a Napoli Provincia alla Deputata Marta Schifone e a Salerno alla Deputata Imma Vietri. Questo a garanzia della piena efficenza e correttezza del Partito che intende garantire a tutti i candidati al Consiglio Regionale pari dignità e sostegno. Una decisione ed una procedura ben nota da tempo degna di Partito serio”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania in merito alla sostituzione avvenuta alle guida delle sezioni di Fdi che hanno visto coinvolti Michele Schiano di Visconti e Marco Nonno. I due parlamentari avranno il compito di guidare Fratelli d’Italia almeno fino all’immediato post-elezioni. La decisione del premier di sollevare dagli incarichi Michele Schiano e Marco Nonno sarebbe dettata dalla necessità di evitare situazioni di imbarazzo durante la campagna elettorale, viste le candidature dello stesso Nonno e della moglie del deputato di Qualiano, Ira Fele.