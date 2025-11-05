Camorra di Miano, scarcerato il padre del boss Pecorelli

PUBBLICITÀ

Una notizia che potrebbe sconvolgere non poco gli assetti nell’area nord. Il gip di Napoli ha concesso ieri pomeriggio gli arresti domiciliari a Rosario Pecorelli, padre del più noto Oscar detto ‘o malomm: fondamentali le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono che ha evidenziato come l’uomo, assolto dall’accusa di associazione, è stato condannato per estorsione aggravata dal metodo camorristico e della agevolazione del gruppo del figlio.

Ragion per cui l’uomo ha lasciato il carcere per scontare la pena in regime domiciliare. Nei mesi scorsi il figlio era stato posto in regime di carcere duro perché ritenuto ancora socialmente pericoloso e, soprattutto, in grado di impartire ordini agli affiliati nonostante la detenzione, il ministro della Giustizia ha emesso il decreto con cui ne dispone il trasferimento al 41- bis.

Contatti con i familiari e gli altri detenuti ridotti dunque ai minimi termini per Pecorelli almeno per i prossimi due anni. Il ras di Miano si trovava nel carcere siciliano di Agrigento: il suo legale, l’avvocato Dello Iacono, potrebbe impugnare il decreto ministeriale innanzi al tribunale di Sorveglianza per chiederne la revoca.