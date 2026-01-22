Raid a Capodanno, il killer del 26enne preso nel blitz anti camorra

PUBBLICITÀ

Ci sarebbe l’omicidio di Emanuele Nebbia al centro del blitz condotto dalla Questura di Caserta. Il 26enne di Santa Maria Capua Vetere è stato raggiuto da un colpo di pistola alla testa la notte di San Silvestro 2024. Un’esecuzione maturata, secondo gli inquirenti, nell’ambito della gestione delle piazze di spaccio del Rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere come riporta EdizioneCaserta.

Il blitz contro la camorra

Dalle prime ore della mattinata odierna, la Polizia di Stato di Caserta sta stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone – tra cui alcuni minorenni al tempo dei fatti – ritenuti responsabili di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivo di armi, uso di dispositivi telefonici in istituti penitenziari, acquisto, detenzione, raffinazione, vendita e trasporto di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’aver commesso i suddetti delitti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà tipiche dei clan di camorra. All’operazione stanno partecipando circa 120 poliziotti della Questura di Caserta e di altri reparti della Polizia di Stato.

PUBBLICITÀ